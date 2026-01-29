Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye edildi!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Murat Sancak tutuklu bulunduğu süreçte cezaevinden bir mektup yazmış ve suçlamaları reddetmişti.

Murat Sancak mektubunda, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Kalbim her daim sizlerle" ifadelerini kullanmıştı.