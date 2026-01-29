Amedspor, Syrota ve Dimitrov’u transfer etti!

Trendyol 1.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, iki transferi birden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota'nın Dynamo Kyiv'den satın alma opsiyonu bulunacak şekilde sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Öte yandan, sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'un da Bodrumspor'dan kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oleksandr Syrota'ya ve Zdravko Minchev Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.