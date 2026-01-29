Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amedspor, Syrota ve Dimitrov'u transfer etti!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:53

Amedspor, Syrota ve Dimitrov'u transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, savunma oyuncusu Oleksandr Syrota ve sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u kadrosuna kattı.

AA
Amedspor, Syrota ve Dimitrov’u transfer etti!
  • ABONE OL

Trendyol 1.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, iki transferi birden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota'nın Dynamo Kyiv'den satın alma opsiyonu bulunacak şekilde sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Öte yandan, sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'un da Bodrumspor'dan kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oleksandr Syrota'ya ve Zdravko Minchev Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amedspor, Syrota ve Dimitrov'u transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz