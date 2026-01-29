Antalyaspor’da Trabzonspor maçı hesapları

Rıza Perçin, ligin ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladıklarını anımsattı.

Kasımpaşa maçındaki iyi oyunun Gençlerbirliği maçı için kendilerini ümitlendirdiğini belirten Perçin, "Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık. Taraftar da güzel bir birliktelik içerisine girdi. Futbolcularımız maçın önemini çok iyi biliyorlardı ve sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Ligin ilk yarısında sahada gösteremediğimiz oyunu Gençlerbirliği karşısında gördük. İyi bir başlangıç yaptık ve mutluyuz." diye konuştu.

Yarın sahalarında ağırlayacakları Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayan Perçin, rakiplerinin de galibiyet için geleceğine işaret etti.

Trabzonspor'un bu yıl çok güçlü olduğunu ve iyi futbol oynadığını anlatan Perçin, "İyi kadroları var. Biz de bu maça iyi çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de çok motive. Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Tribünde de güzel bir destek olacak. İyi bir ambiyansla bu maçtan alnımızın akıyla inşallah çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI GENÇ FUTBOLCULARINA TRANSFER TEKLİFLERİ VAR"

İç saha karşılaşmalarında galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Perçin, son dakikada çok goller yediklerini bu durumun kendilerinde travma oluşturduğunu söyledi.

Gençlerbirliği galibiyeti ile futbolcuların da bu travmadan çıktığını ve üzerlerindeki baskıyı attığına işaret eden Perçin, Trabzonspor'u yenerek yukarıya doğru ivme yakalayacaklarını kaydetti.

Hasan Yakub İlçin dahil olmak üzere bazı genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu açıklayan Perçin, "Kulüp menfaati neyse onu düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizi versek bile ileride kulübe maddi katkı vermelerini sağlayacağız. Sonraki satıştan en az yüzde 40 payla satmayı düşünüyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.