Fenerbahçe Başkanı Saran, N'Golo Kante transferi için son sözü söyledi: Bitirmeden gitmeyin... Suudi Arabistan’dan bir kez daha eli boş dönmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajerinden haber bekliyor. Sözleşme imzaya hazır olduğu an jet, Fransız yıldızı almaya gidecek

Türkiye'de 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer için geri sayıma geçilirken, Fenerbahçe yönetimi de çalışmalarını sürdürüyor. N'Golo Kante'yi günler öncesinden ikna eden ancak 6 aylık sözleşmesi bulunan kulübü Al-İttihad'ı aşamayan sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki orta sahanın menajerinden gelen haber ile yeniden umutlandı. Ancak bu kez temkini elden bırakmayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, menajerin, "Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim" söylemine rağmen transferi yapacak Ertan Torunoğulları başkanlığındaki ekibine "Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi evraklar imzaya hazır olunca gidin, alın ve gelin" talimatını verdi. Fransa Milli Takım formasını da giyen Kante için ülkesinde yapılan haberlerde 34 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe forması giyeceği bilgisi yer aldı. Haberlerde şu ifadeler dikkat çekti: "N'Golo Kante ve Al-İttihad arasındaki görüşmeler her an tamamlanabilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek."

