Bitirmeden gitmeyin

Türkiye'de 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer için geri sayıma geçilirken
,
Fenerbahçe yönetimi de çalışmalarını
sürdürüyor. N'Golo
Kante'yi günler öncesinden
ikna eden ancak 6 aylık sözleşmesi bulunan kulübü Al-İttihad'ı aşamayan
sarı-lacivertli
yönetim, 34 yaşındaki orta sahanın
menajerinden gelen haber ile yeniden
umutlandı. Ancak bu kez temkini elden
bırakmayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin
Saran, menajerin, "Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim"
söylemine
rağmen transferi yapacak Ertan
Torunoğulları başkanlığındaki
ekibine "Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi evraklar imzaya hazır olunca gidin, alın ve gelin"
talimatını
verdi. Fransa Milli Takım formasını da
giyen Kante için ülkesinde yapılan haberlerde
34 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe
forması giyeceği bilgisi yer aldı. Haberlerde
şu ifadeler dikkat çekti: "N'Golo Kante ve Al-İttihad arasındaki görüşmeler her an tamamlanabilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek."