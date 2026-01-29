Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oluyor
Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:23

Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe’nin Girona’ya kiralık gönderdiği Domink Livakovic, sarı-lacivertli takıma geri dönecek. Tecrübel file bekçisinin eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e transfer oluyor. İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan ve ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi kısa süre içinde açıklanacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Livakovic'in bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

