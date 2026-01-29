Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Kötü bir maç çıkardık"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8.haftasında FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kaldı ve lig aşamasını 19.sırada noktaladı. Maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik. Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık.

"LİSTEYİ YENİLEME FIRSATIMIZ VAR"

Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz. Grup aşaması bittiği için mutluyum. İyi takımlara karşı, kısıtlı bir listeyle oynadık. Bazı maçlarda altı numaramız, forvetimiz ve bekimiz yoktu. Listeyi yenileme fırsatımız olacak." dedi.

"YİĞİT EFE'DEN MEMNUNUM"

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum." diye konuştu.

"KİMİN GELECEĞİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Muhtemel rakipler hakkında konuşan Tedesco, "Viktoria Plzen'e karşı oynadık ve kolay değildi. Tam kadro olduğumuzda, herkesi yenebiliriz. Evimizde de herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, İngiliz takımı ve İngiliz takımları ile oynarsanız, fiziksel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kimin geleceği önemli değil. Önemli olan bir sonraki tura geçmekti." ifadelerini kulandı.