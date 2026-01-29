Herkes bize motive

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, FCSB maçı öncesi dün basın toplantısında konuştu. Rakiple ilgili, "Bize karşı her rakip yüksek motivasyonla oynuyor.dedi. Duran'ın sakatlık durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan hoca,ifadelerini kullandı. Levent Mercan ve Brown'ın bireysel antrenmanlara döndüğünü de hatırlatırken "Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil" diye konuştu. FCSB'de kulüp sahibinin, teknik kararlara karıştığını vurgulayan Rumen gazetecilere deyanıtını verdi."Transfer dönemlerinde çok dedikodu döner. Bu da tabii ki takımı etkiliyor. Oyuncu gelipdiye soruyor. Çünkü kafasında çok fazla soru işareti oluyor. Oyuncularla her zaman konuşmaya çalışıyorum, özellikle bu konulardan etkilenen oyuncularla… Onlara o güveni ve şeffaflığı veriyorum. "Tedesco ile birlikte basın toplantısında çıkan Fred de yeni takım arkadaşı Guendouzi'ye övgü yağdırırken, "O oynamayacak maalesef. İsmail de son maçta ağrı hissetti. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek.Buraya kazanmak için geldik, iyi bir kadromuz var" dedi. Efsane Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun da Avrupa'da kendisine güvenen ilk antrenör olduğunu belirterek,diye konuştu.