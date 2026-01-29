Hiç şansları yok o takımın kralı!

F.Bahçe'de forvet krizi yaşanıyor… Jhon Duran ve En-Nesyri için ayrılık haberleri gündemi meşgul ederken, taraftarı mutlu edecek bir santrfor için halen somut bir adım atılmış değil… Son olarak Corinthians'ın Brezilyalı golcüsü Yuri Alberto, sarı-lacivertliler için yazıldı. SABAH Spor olarak bu iddiaları kulübün teknik direktörü Dorival Junior'a sorduk. İşte aldığımız cevaplar:Fenerbahçe'nin Yuri Alberto ile ilgilendiği haberleri var. Bilginiz var mı? Bilmiyorum.Siz Alberto'dan memnun musunuz? O bizim gol kralımız.Sizce takımdan ayrılma ihtimali var mı? Bir kez daha tekrarlamak isterim ki o bizim gol kralımız ve benim açımdan ayrılması gibi bir ihtimal yok. Bu arada Alberto, Corinthians'ta 2022'den bu yana 209 maçta 77 gol-21 asiste imza attı.