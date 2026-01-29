Juventus, 16 yaşındaki Türk oyuncuyu transfer etti!

Serie A devi Juventus'un geleceğe yatırım hamlesi olarak yine bir Türk oyuncuya rotasını çevirdiği belirtildi.

Juventus'un Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk futbolcu Esad Deniz ile anlaştığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Esad Deniz'in bugün İtalya'ya gideceği aktarıldı. Esad Deniz'in sağlık kontrolleri sonrası Juventus ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı vurgulandı.