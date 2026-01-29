Satmıyoruz!

Ligde lider G.Saray ile 5, takipçisi F.Bahçe ile de yalnızca 2 puan farkla üçüncü sırada zirve yarışı veren Trabzonspor'da bu tablo, yönetimin transfer politikasını doğrudan etkiledi. Premier Lig ekibi Bournemouth'un Arseniy Batagov'a yaptığı teklif, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle reddedildi. Yönetim daha önce
Christ Oulai,
Tim Jabol-Folcarelli ve
Wagner Pina için gelen önerileri de kabul etmezken, Augusto'ya da yapılan teklif yeterli bulunmadı.
OULAİ'NİN SON TALİBİ BAYERN MÜNIH
Zirve yarışının sezon sonuna kadar zorlanması için alınan bu karar doğrultusunda Trabzon'un kapısı astronomik rakamlarla çalınmadığı sürece kadronun büyük oranda korunacağı belirtildi. Bu arada Oulai için Chelsea, M.City
ve PSG
'den sonra Bayern Münih
'in de Trabzon ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.