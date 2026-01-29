Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Satmıyoruz!
Giriş Tarihi: 29.01.2026

Trabzonspor’un, teklif aldığı oyuncular karşısında tavrı net: Şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen bordo-mavili takım, kapısını çalan takımları geri çeviriyor. Astronomik bonservisler gelmediği sürece kadro bütünlüğü korunacak

YUNUS EMRE SEL
Satmıyoruz!
Ligde lider G.Saray ile 5, takipçisi F.Bahçe ile de yalnızca 2 puan farkla üçüncü sırada zirve yarışı veren Trabzonspor'da bu tablo, yönetimin transfer politikasını doğrudan etkiledi. Premier Lig ekibi Bournemouth'un Arseniy Batagov'a yaptığı teklif, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle reddedildi. Yönetim daha önce Christ Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Wagner Pina için gelen önerileri de kabul etmezken, Augusto'ya da yapılan teklif yeterli bulunmadı.

OULAİ'NİN SON TALİBİ BAYERN MÜNIH
Zirve yarışının sezon sonuna kadar zorlanması için alınan bu karar doğrultusunda Trabzon'un kapısı astronomik rakamlarla çalınmadığı sürece kadronun büyük oranda korunacağı belirtildi. Bu arada Oulai için Chelsea, M.City ve PSG'den sonra Bayern Münih'in de Trabzon ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

