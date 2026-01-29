Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Takımı 28 saat uyutmadı yapay zekâ sonu oldu
Rusya Premier Ligi'nde Soçi'nin teknik direktörü Robert Moreno'nun kovulma sebebinin, yapay zekâ olduğu ortaya çıktı. 48 yaşındaki hoca, 2023'ten beri yönettiği kulüpte kararlarını ChatGPT'ye verdirtmesi nedeniyle sorunlar baş gösterdi. Soçi, Moreno'nun ilk sezonunda küme düştü. Yapay zekânın hazırladığı program nedeniyle takımı 28 saat uyutmadı. Transfer ettiği Kazak forvet Artur Şuşenachev, 10 maçta gol atamadı ve Aktobe'ye yollandı. Moreno, son sezonunda ligde 7 maçta 1 puan toplayınca görevden alındı.
