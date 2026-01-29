Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
31 OCAK CUMARTESİ
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 ŞUBAT PAZAR
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu