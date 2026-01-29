Yeniden Tsimikas

Ara transfer döneminde yavaş kalan Beşiktaş, sol bek arayışında yeniden Konstantinos Tsimikas'a yöneldi. Siyah-beyazlıların, daha önce de gündeme gelen ancak diğer adayların gerisinde kalan Yunan futbolcu için temaslara başladığı belirtildi.
Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirebilmek için oyuncunun kiralık olarak formasını giydiği Roma'yı da ikna etmek zorunda. İtalyan ekibinin ise 29 yaşındaki futbolcuyu geri dolmadan göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Tsimikas'ın, Roma'dan ayrılması durumunda önceliğinin Liverpool olduğu gelen bilgiler arasında. Burnley'den Quilindschy Hartman için de görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle tereddüt yaşadığı kaydedildi.
24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna rağmen gündemden tamamen çıkarılmış değil.