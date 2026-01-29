Yeniden Tsimikas

Ara transfer döneminde yavaş kalan Beşiktaş, sol bek arayışında yeniden Konstantinos Tsimikas'a yöneldi.Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirebilmek için oyuncunun kiralık olarak formasını giydiği Roma'yı da ikna etmek zorunda. İtalyan ekibinin ise 29 yaşındaki futbolcuyu geri dolmadan göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Tsimikas'ın, Roma'dan ayrılması durumunda önceliğinin Liverpool olduğu gelen bilgiler arasında.24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna rağmen gündemden tamamen çıkarılmış değil.