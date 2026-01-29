Zor da olsa ilk 8 ihtimali var

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 takımın doğrudan son 16 turuna yükseldiği formatta Fenerbahçe'nin bu sıralamada yer alabilmesi mümkün. Sarı-lacivertliler, son haftaya 11 puan ve averajla 18. sırada girdi. Deplasmanda karşılaşacağı Rumen ekibi FCSB 6 puanla 29'uncu basamakta.
İlk 8 için temsilcimizin rakibini yenmesi yetmiyor, 10 şartın da gerçekleşmesi gerekiyor.
İŞTE DETAYLAR:
Real Betis'in Feyenoord'a yenilmesi.
Porto'nun içeride Rangers'a boyun eğmesi.
Genk'in Belçika'da Malmö'ye puan vermesi.
Kızılyıldız'ın, Celta Vigo ile berabere kalması.
Stuttgart'ın, Young Boys'a puan kaybetmesi.
Lyon'un sahasında PAOK'a puan vermesi.
Bologna'nın deplasmanda M.Tel Aviv'e puan kaybetmesi.
Nottingham Forest'ın, Ferencvaros'a puan vermesi.
Çek ekibi Viktoria Plzen'in, İsviçre'de Basel'e yenilmesi.
Panathinaikos'un Roma'ya kaybetmesi ya da az farkla mağlup etmesi.
RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK
F.Bahçe'nin ilk 24 içinde kalması halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi, yarın çekilecek kura sonucu belli olacak. Kanarya rakibini yenerse
Panathinaikos, Braan ve Celtic'ten biriyle karşılaşacak. Beraberlik durumunda
PAOK, Kızılyıldız ve V.Plzen; kaybederse
Genk, Nottingham Forest ve Kızılyıldız takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı-lacivertliler lig etabını 9-16 arasında tamamlarsa
ilk maçı 19 Şubat 'ta deplasmanda, rövanşı 26 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacak. 17-24 arasında yer alırsa
ilk maç Kadıköy'de, rövanş deplasmanda olacak.