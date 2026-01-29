Zor da olsa ilk 8 ihtimali var

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 takımın doğrudan son 16 turuna yükseldiği formatta Fenerbahçe'nin bu sıralamada yer alabilmesi mümkün. Sarı-lacivertliler,İlk 8 için temsilcimizin rakibini yenmesi yetmiyor, 10 şartın da gerçekleşmesi gerekiyor.Real Betis'in Feyenoord'a yenilmesi.Porto'nun içeride Rangers'a boyun eğmesi.Genk'in Belçika'da Malmö'ye puan vermesi.Kızılyıldız'ın, Celta Vigo ile berabere kalması.Stuttgart'ın, Young Boys'a puan kaybetmesi.Lyon'un sahasında PAOK'a puan vermesi.Bologna'nın deplasmanda M.Tel Aviv'e puan kaybetmesi.Nottingham Forest'ın, Ferencvaros'a puan vermesi.Çek ekibi Viktoria Plzen'in, İsviçre'de Basel'e yenilmesi.Panathinaikos'un Roma'ya kaybetmesi ya da az farkla mağlup etmesi.F.Bahçe'nin ilk 24 içinde kalması halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi, yarın çekilecek kura sonucu belli olacak.Panathinaikos, Braan ve Celtic'ten biriyle karşılaşacak.PAOK, Kızılyıldız ve V.Plzen;Genk, Nottingham Forest ve Kızılyıldız takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı-lacivertlilerilk maçı 19 Şubat 'ta deplasmanda, rövanşı 26 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacak.ilk maç Kadıköy'de, rövanş deplasmanda olacak.