Asllani’ni buldu!

Beşiktaş, İnter'den Kristjan Asllani'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor. Yapılan görüşmeler sonunda hem oyuncu hem de kulübü İnter ile anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Serie A devi ile yapılan mutabakata göre Beşiktaş, 10 milyon Euro civarında bir rakama Asllani'nin bonservisini alabilecek. İnter, 2022'de kiraladığı ardından da 2023 yılının haziran ayında 15.7 milyon Euro karşılığında tapusuna sahip olduğu 23 yaşındaki orta sahayı, sezon başında Torino'ya kiraladı.
Futboldaki ilk çıkışını Empoli'de gerçekleştiren Asllani, İnter kariyerinde 99 maça çıktı. 4 gol ve 5 asistle skora 9 kez katkı sağladı. Arnavutluk Milli Takımı'nda ise 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.
Asllani'nin dün gece 23.40 gibi İstanbul'da olması bekleniyordu ancak uçaktaki arıza nedeniyle uçuş iptal edildi. Siyah-beyazlıların açıklamasında, ''Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır'' denildi.