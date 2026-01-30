Asllani’ni buldu!

Beşiktaş, İnter'den Kristjan Asllani'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor. Yapılan görüşmeler sonunda hem oyuncu hem de kulübü İnter ile anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Serie A devi ile yapılan mutabakata göreFutboldaki ilk çıkışını Empoli'de gerçekleştiren Asllani, İnter kariyerinde 99 maça çıktı. 4 gol ve 5 asistle skora 9 kez katkı sağladı. Arnavutluk Milli Takımı'nda ise 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.Asllani'nin dün gece 23.40 gibi İstanbul'da olması bekleniyordu ancak uçaktaki arıza nedeniyle uçuş iptal edildi. Siyah-beyazlıların açıklamasında, ''Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır'' denildi.