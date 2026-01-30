Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor maçı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 17:46

CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor maçı!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Süper Lig'de Antalyaspor – Trabzonspor maçı!
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Hakan Yemişken üstlenecek.

Antalyaspor – Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Saric, Safuri Storm, Samet Karakoç, van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

TRABZONSPOR 41 PUANDA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 41 puan toplama başarısı gösterdi.

Fatih Tekke'nin öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Antalyaspor ise şu ana kadar 19 puan toplama başarısı gösterdi.

CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor maçı!
