CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor maçı!

TRABZONSPOR 41 PUANDA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 41 puan toplama başarısı gösterdi.

Fatih Tekke'nin öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Antalyaspor ise şu ana kadar 19 puan toplama başarısı gösterdi.