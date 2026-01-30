Dahl, Kartal olmak istiyor

Orta sahaya Jens Hjerto-Dahl'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'a güzel haber geldi. 20 yaşındaki oyuncu diğer tekliflerle ilgilenmediğini, sadece Kartal'da oynamak istediğini ve gerekirse maaşında indirime gidebileceğini kulübü Tromso'ye iletti. Norveç ekibi ise 9 milyon Euro bonserviste diretiyor. Genç futbolcuya R.Sociedad, Lazio, Bournemouth, Rangers, Union Berlin, Liverpool ve Everton da ilgi gösteriyor. Kariyerinde 122 maça çıkan Norveçli 19 gol, 9 asist üretti.Jurasek'in ayrılmasından sonra sol bekte sadece Rıdvan'a kalan Beşiktaş'a beklediği haber İtalya'dan geldi. Uzun süredir ilgilenilen Nuno Tavares, siyahbeyazlıların teklifine olumlu yanıt verdi. Lazio'nun 26 yaşındaki yıldızı, Beşiktaş'ın ilk yaptığı yıllık ücret önerisine 'tamam' derse transfer gerçekleşecek. Portekizli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 10 maça çıkarken 1 asist yaptı.