Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, "3 puanı hak etmiştik. Değerli 2 puan kaybettik. Bu tür maçlarda anlar çok değerli. Hatalar oluyor. Futbolda bunlar var. İkinci yarı özellikle belli bölümden sonra her zamanki gibi kenar hücumlarımızın yanı sıra uzun oynadık. Çünkü merkezden bugün üretecek havamız yoktu" dedi.

Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçlarında kazanmaları gerektiğini belirten Fatih Tekke, "Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.