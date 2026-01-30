Fenerbahçe’nin kasası doldu! UEFA’dan dev rakam

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.