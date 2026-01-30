Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus ile eşleşti. Galatasaray ile Juventus arasındaki maçların programı belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u konuk edeceği ilk maçın 17 Şubat'ta oynanacağı açıklandı. İstanbul'daki maçın başlama saati 20.45 olarak gösterildi.