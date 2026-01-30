Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus ile eşleşti. Galatasaray ile Juventus arasındaki maçların programı belli oldu.
Galatasaray'ın Juventus'u konuk edeceği ilk maçın 17 Şubat'ta oynanacağı açıklandı. İstanbul'daki maçın başlama saati 20.45 olarak gösterildi.
Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin 25 Şubat'ta oynanacağı kaydedildi. Juventus – Galatasaray'ın başlama saati 23.00 olarak belirtildi.
Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşmenin hakemleri daha sonra belli olacak.