Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 19:32

Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki Galatasaray – Juventus eşleşmesinde maçların takvimi netlik kazandı.

Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!
  • ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus ile eşleşti. Galatasaray ile Juventus arasındaki maçların programı belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u konuk edeceği ilk maçın 17 Şubat'ta oynanacağı açıklandı. İstanbul'daki maçın başlama saati 20.45 olarak gösterildi.

Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin 25 Şubat'ta oynanacağı kaydedildi. Juventus – Galatasaray'ın başlama saati 23.00 olarak belirtildi.

Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşmenin hakemleri daha sonra belli olacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray – Juventus eşleşmesinin fikstürü belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz