Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Noa Lang ilk antrenmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 20:17

Galatasaray'da Noa Lang ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Noa Lang takımla birlikte çalıştı.

AA Futbol
Galatasaray’da Noa Lang ilk antrenmanına çıktı!
  • ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Noa Lang ilk antrenmanına çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz