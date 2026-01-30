İlhan Mansız: Fenerbahçe’nin şansının olduğunu düşünüyorum!

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşmesi hakkında İlhan, "Fenerbahçe'nin de Nottingham Forest ile eşleşmesini kağıt üzerinde Viktoria Plzen'e göre biraz daha zor bir ekip olarak gözükmesine rağmen Fenerbahçe'nin şansının olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir ekipten bahsediyoruz. Devre arasında Musaba ve Guendouzi gibi takviyeler yapıldı. Takıma katkı verebilecek takviyeler yapıldı. Belki bir iki pozisyona daha takviye yaparak takımın gücünü daha da yukarılara çekerek hem form grafiğini yükseltip hem kadro kalitesini üst seviyelere çekilebilir, sonuçta bu tarz maçlar, lig maçlarına göre biraz daha hikayesi farklı olduğundan kolay veya zor rakip yoktur. Fenerbahçe, bu maçın da üstesinden gelebilecek, bunu başarabilecek güce sahip bence." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşmesi ile ilgili olarak İlhan, şunları söyledi:

"Güzel bir eşleşme oldu. Sonuçta dediğim gibi takımlarımız bu tarz maçlara hazır. Galatasaray, lig aşamasında Liverpool'u yendi. Atletico Madrid'le berabere kaldı. Atletico, dişli bir ekip. Sistem futbolu oynayan kompakt, dinamik, hızlı, atakları çok hızlı geliştirebilen oyunculara sahipler. Diego Simeone de uzun yıllardır bu takımı belli bir düzen içerisinde çalıştırarak futbolunu geliştirip futbol anlayışıyla oynatmaya çalışıyor. O yüzden yani bir taraftar olarak baktığınızda; kimilerinin Atletico'yu istemesi ya da ya biz Atletico ile oynadık berabere kaldık. Zor bir ekip olabilir. Bu sefer de Juventus ile oynayalım. O zaman da kağıt üzerinde Juventus'u küçük görmeye başlarsınız. Bu şekilde bakmamak lazım."

Juventus'u ve İtalyan ekibinin milli oyuncusu Kenan Yıldız'ı değerlendiren İlhan, "Kenan Yıldız gibi hem milli takımın hem Juventus'un kaptanı, genç yaşta bu göreve nail olmuş, özellikleri olan üstün bir oyuncu var. Onun dışında kadrosuna yıldızları da barındıran bir takım. Zor bir maç olacak. İtalyanlar dünyanın en iyi savunma sistemini oynayabiliyor, bu da onların DNA'sına işlemiş bir şekilde. O yüzden bu tarz savunmaları olan mücadeleci takımlara, sistem ve taktiği çok iyi oynayabilen, takım halinde hareket eden rakiplere karşı zorlanıyoruz. Hem bireysel anlamda hem de takım olarak hazır olunduğunda, sakatlık veya cezalı olmadan, oyuncuların performanslarının üst seviyelerde olduğunda eleyebilecek takımlara sahibiz. Başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

İlhan Mansız, "Tüm takımlarımıza Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Umarım istedikleri, hayal ettikleri başarıyı elde edebilirler." dedi.

İlk kez bir UEFA kura çekiminde görev alması hakkında İlhan, "Tabii ki bu benim ilk kura çekimim, heyecanlıydım. Sabah geldiğimizde bir provası yapıldı. O anlamda bir heyecan vardı. Provaların amacı zaten asıl olayda çok fazla heyecan duyulmamaması ama yine de heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Umarım herkesin gönlüne göre bir kura çekmişizdir. Bu anlamda da benim açımdan başarılı geçti. Her iki takımımıza da (Fenerbahçe ve Galatasaray) Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.