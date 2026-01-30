Kante belirsiz!

Fenerbahçe, N'Golo Kante için 48 saattir Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Al İttihad'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunuldu. Daha önceki görüşmelerde herhangi bir öneri yapılmamıştı. Körfez kulübünün kararını bugün vermesi bekleniyor.34 yaşındaki yıldız futbolcunun, bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro kazanacağı ifade ediliyor. Sezon sonunda Al İttihad ile sözleşmesi sona erecek olan Kante, 3 sezondur formasını giydiği Suudi Arabistan ekibinde toplam 75 milyon Euro garanti ücret aldı. Sarılacivertli yönetim, Fransız orta sahayı pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçının kadrosuna yetiştirmeyi hedefliyor.Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Jhon Duran için Juventus ile masada olan ve açığı doldurmak isteyen sarı-lacivertliler,Cherif'e İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris'in de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu aradaSarılacivertliler, İtalyan kulübüne de bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulan teklifini iletti ve beklemeye geçti.