Kante belirsiz!

Fenerbahçe, N'Golo Kante için 48 saattir Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Al İttihad'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunuldu. Daha önceki görüşmelerde herhangi bir öneri yapılmamıştı. Körfez kulübünün kararını bugün vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe ile Kante'nin, maaş ve sözleşme şartları dahil olmak üzere tüm konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
34 yaşındaki yıldız futbolcunun, bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro kazanacağı ifade ediliyor. Sezon sonunda Al İttihad ile sözleşmesi sona erecek olan Kante, 3 sezondur formasını giydiği Suudi Arabistan ekibinde toplam 75 milyon Euro garanti ücret aldı. Sarılacivertli yönetim, Fransız orta sahayı pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçının kadrosuna yetiştirmeyi hedefliyor. Aksi bir durumda ise yönetim, B planı olarak belirlediği isimlere dönüş yaparak adımlarını hızlı atacak.
DURAN GİDER CHERİF GELİR!
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Jhon Duran için Juventus ile masada olan ve açığı doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, Angers'ın 19 yaşındaki genç santrforu Sidiki Cherif'i gündemine aldı. Oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe, Fransız ekibiyle bonservis pazarlıklarına başladı.
Cherif'e İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris'in de ilgisi bulunurken, sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada F.Bahçe, Atalanta'dan Ademola Lookman ile el sıkıştı.
Sarılacivertliler, İtalyan kulübüne de bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulan teklifini iletti ve beklemeye geçti.