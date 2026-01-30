Keneleri söküp atacağız!

Beşiktaş'ın gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Serdal Adalı,dedi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleler sebebiyle pek çok kişiye ceza verildiğini hatırlatan Adalı,diye konuştu. Dikilitaş Projesi'nin de bilinçli bir şekilde manipüle edildiğini belirterek şöyle devam etti:Yarın bütün Beşiktaşlılarladiye bağıracağız."Aralarında kaleci ve santrforun da olduğu 4 transfer yapacaklarını dile getiren Adalı, "Sezonun kalan bölümü için de "Hedef her zaman şampiyonluk ama bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nın da en büyük favorisi Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.Adalı, 'Beşiktaş'ta iki scout ekibi mi var' sorusuna şu yanıtı verdi: "Geçen sezon transferler iyiydi de bu sene kötü gibi konuşuluyor. Bir futbolcunun durumu için Graff'ı aradık, bilgi aldık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi belli. Bu sezon bir şekilde Avrupa kupalarına katılacağız. Kupanın en büyük favorisi Beşiktaş'tır. Üçüncü de olacağız. Avrupa'ya gideceğiz. Daha farklı bir Beşiktaş'ın ortaya çıkması gerekli."Camianın sezon devam ederken hiçbir şekilde yeni bir seçime, bir başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahümmülü kalmadığının altını çizen Başkan Adalı, "Beşiktaş isyan çıkartılarak, istifa sloganları başlatılarak dizayn edilemeyecek bir kulüptür. Beşiktaş'ta artık istikrara, planlamaya, uzun ve doğru bir yol haritasına, birlik beraberliğe ihtiyaç vardır" diye konuştu. Pusu kultürünü ortadan kaldıracaklarına vurgu yaptı.