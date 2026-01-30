Kim çıkarsa çıksın hazırız

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, karşılaşmayı ve play-off şansını şu sözlerle değerlendirdi: "Bir üst tura çıkmak güzel. 8 maç kolay geçmedi genel olarak. Lig aşaması bittiği için mutluyuz. Yiğit Efe'yi İsmail'le aynı noktada konumlandırdım. İsmail'in kırmızı kart görme ihtimali olduğu için çıkardım. Efe'nin performansından memnunum.Bazı maçlarda forvetimiz, bazılarında 6 numara yoktu. Şimdi nefes alacağız. Viktoria Plzen'e karşı zaten oynamıştık.Sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off'unda 4.3 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak da 4.3 milyonu kasasına koydu. Galibiyet ve beraberliklerden 1.95 milyon Euro elde eden sarı-lacivertliler yayın havuzu ve elde ettiği lig derecesinden 11 milyon Euro aldı. Play-off aşamasına katıldığı için ek olarak 300 bin Euro daha kazanarak toplamda bu sezon Avrupa'da 21.8 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) gelirin sahibi oldu.