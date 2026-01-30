Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, karşılaşmayı ve play-off şansını şu sözlerle değerlendirdi: "Kötü bir maç çıkardık. Bu tür karşılaşmaları daha erken bitirebilirsiniz 2. golü atarak.
Bir üst tura çıkmak güzel. 8 maç kolay geçmedi genel olarak. Lig aşaması bittiği için mutluyuz. Yiğit Efe'yi İsmail'le aynı noktada konumlandırdım. İsmail'in kırmızı kart görme ihtimali olduğu için çıkardım. Efe'nin performansından memnunum. Şimdi listeyi değiştirme şansımız var.
Bazı maçlarda forvetimiz, bazılarında 6 numara yoktu. Şimdi nefes alacağız. Viktoria Plzen'e karşı zaten oynamıştık. Biz de herkesi yenecek güçteyiz. Nottingham gibi Premier takımlarına karşı oynamak zor ama biz kim çıkarsa çıksın hazırız. 9'uncu da olsak 24'üncü de olsak zorlu rakiplerle karşılaşacaktık."
KASAYA GİREN PARA 21.8 MİLYON EURO
Sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off'unda 4.3 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak da 4.3 milyonu kasasına koydu. Galibiyet ve beraberliklerden 1.95 milyon Euro elde eden sarı-lacivertliler yayın havuzu ve elde ettiği lig derecesinden 11 milyon Euro aldı. Play-off aşamasına katıldığı için ek olarak 300 bin Euro daha kazanarak toplamda bu sezon Avrupa'da 21.8 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) gelirin sahibi oldu.