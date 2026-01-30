Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor U-19 takım otobüsü kaza yaptı! Açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 16:21

Konyaspor U-19 takım otobüsü kaza yaptı! Açıklama geldi...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, U-19 takımını taşıyan kulüp otobüsünün yaptığı kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

DHA
Konyaspor U-19 takım otobüsü kaza yaptı! Açıklama geldi...
  • ABONE OL

Konyaspor U-19 Takımı'nı taşıyan kulüp otobüsü, İstanbul TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı'nda bir kamyona arkadan çarptı. Kazaya ilişkin TÜMOSAN Konyaspor açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır.

Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor U-19 takım otobüsü kaza yaptı! Açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz