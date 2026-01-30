Lider Galatasaray’ın maçı Adnan Kayatepe’nin

Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın evinde Kayseri ile oynayacağı mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Program şöyle:
BUGÜN
20.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
YARIN
14.30 Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
PAZAR
17.00 G.Birliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu