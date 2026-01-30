SON DAKİKA | Antalyaspor – Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı! Puanlar paylaşıldı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Hakan Yemişken üstlendi.
Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Antalyaspor'un golünü 43. dakikada Van de Streek kaydetti. Trabzonspor'da fileleri 53. dakikada penaltıdan Paul Onuachu havalandırdı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.
Trabzonspor'da Paul Onuachu, 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 42, Antalyaspor ise 20 puana yükseldi.
Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak.
Trabzonspor ise Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.
29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.
61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.