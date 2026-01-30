SON DAKİKA | Antalyaspor – Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı! Puanlar paylaşıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.

29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.