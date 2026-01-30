Trabzonspor’da Umut Nayir ilk maçından sonra konuştu!

Transfer sürecini ve maçı değerlendiren Umut Nayir, "Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton. Trabzonspor'da güzel bir hikaye yazılıyor. Bu hikayenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin kalmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık" dedi.

Taraftara mesaj gönderen Umut Nayir, "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikaye yazılıyor" şeklinde konuştu.