Trabzonspor’da Umutlu son

Trabzonspor, tecrübeli golcü Umut Nayir'i renklerine bağladı. Teknik patron Fatih Tekke'nin ısrarla istediği 32 yaşındaki forvet karşılığındaAncak bu iki oyuncuya ciddi bir yatırım yapan Trabzonspor, Olaigbe'nin karşılığında Konya'dan 4 milyon Euro bonservis alacak ve her iki oyuncunun da bir sonraki satışından yüzde 50'lik paya sahip olacak. Fırtına, Umut'u bugün oynanacak Antalya maçı kadrosuna dahil etti.Trabzonspor'un, KAP'a yapılan açıklamasında, ''Serbest Statüdeki profesyonel futbolcu Umut Nayir ile 1,5 yıl + 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Futbolcuya; 2025-26 sezonu ikinci yarısı için 21 milyon TL, 2026- 27'de 47.2 milyon TL ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2027-28'de 63 milyon TL ücret ödenecektir'' denildi.Trabzonspor'un Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto için Zenit'in ısrarı devam ediyor. Daha önce 10 milyon Euro öneren Rus kulübü, ret yanıtının ardından 15 milyon Euro ile kapıyı çaldı. 21 yaşındaki golcü, bu sezon 18 maçta 9 gol kaydederken sezon başında 5 milyon Euro'ya alınmıştı.Trabzonspor,20. haftanın açılış maçında bugün Antalyaspor karşısına çıkacak. Kadroya sarı kart cezası biten Mustafa dahil edildi. Fırtına'da hedef, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanıp maç fazlası ile 2. sıradaki F.Bahçe'yi geride bırakmak.