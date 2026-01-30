Türkiye % 81 Avrupa %38!

Süper Lig'de 4 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, Türkiye içinde kırılmadık rekor bırakmadı. 102 puanlı şampiyonluğu 17 maçlık galibiyet serisi ile taçlandıran Okan Buruk, bu süreçte deplasmanda en hızlı 50 galibiyete ulaşan teknik adam oldu.Süper Lig'de yüzde 81 olan galibiyet karnesi, Avrupa kupalarında ise yüzde 38'de kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasında Aslan'ın son 16 play-off turu rakibi bugün belli olacak. Lig fazını 20. bitiren Aslan, bugünkü kura sonrasında ya İtalyan ekibi Juventus ya da İspanyol AtletiCimbom, bu turu geçerse son 16 turunda ise İngiltere'den Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Kura çekimi TSİ 12.00'de başlayacak.