Turu geçti fırsat tepti

İsmail Yüksek, Göztepe maçında 38. dakikada kendini yere bırakmış, oyuna devam edememişti. Dün 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, takımının üst üste kaçırdığı iki pozisyonun ardından ağları buldu. 18. dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda şık bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi. Bu sezon tek golünü ligde 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisinde atan tecrübeli yıldız, Avrupa'da da gol sevinci yaşadı. 63'te yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.4 golle Talisca ile birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa'da en çok gol atan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu dün İsmail'in golünde asistin sahibiydi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile bu kulvarda ilk kez gol pası verdi. Kerem'in Süper Lig'de de takımına 1 gol-3 asistlik katkısı var.Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson dün üst üste gelen rakip ataklarını başarıyla savuşturdu. İlk yarıda 4 kurtarışa imza attı. 6 dakikada yaptığı 3 kurtarışla takımı oyunda tuttu. 32'de Politic'in sert vuruşunda kaleye giden topu çıkardı. 34'te Miculescu bir anda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda şutunu da çekti ama Ederson yakaladı. 38'de bu kez Olaru'nun şutunu kurtardı. İkinci yarıda da başarısını sürdürdü. 51'de Olaru'nun tekte vuruşunda yatarak topu aldı. Ancak 71'de Cisotti'ye engel olamayınca ilk 16 hayal oldu. Brezilyalı kaleci 89'daki kurtarışıyla yenilgiyi önledi. Toplamda 7 kurtarış yaptı.Oosterwolde maçtan sonra sol bek oynamak istemediği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Genç oyuncu, "Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada olmak kendimi geliştirmek istiyorum. Hocamla sürekli konuşuyorum. Sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum" dedi.En son 11 Aralık'ta Brann maçında 90 dakika forma giyen ardından Afrika Kupası için Fas Milli Takımı'na giden En-Nesyri 9 maç sonra 11'e döndü. Pozisyona girdi ama sonuç alamadı.F.Bahçe'nin tek golünü atan İsmail Yüksek "Playoff'tayız ama oyun yakışmadı. Turnuvanın en iyi takımlarından biriyiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Çok daha iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım" diye konuştu.