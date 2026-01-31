Alanyaspor’da Uchenna Ogundu’nun yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un 19 yaşındaki santrforu Uchenna Ogundu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Genç santrforun transferi konusunda Bundesliga temsilcisi Augsburg'un harekete geçtiği kaydedildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Augsburg'un Uchenna Ogundu transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
Uchenna Ogundu, bu sezon Alanyaspor'da 20 müsabakada forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 2 asist üretti.
Uchenna Ogundu'nun Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.