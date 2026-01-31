Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor’da Uchenna Ogundu’nun yeni adresi belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 17:58

Alanyaspor forması giyen Uchenna Ogundu’nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un 19 yaşındaki santrforu Uchenna Ogundu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Genç santrforun transferi konusunda Bundesliga temsilcisi Augsburg'un harekete geçtiği kaydedildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Augsburg'un Uchenna Ogundu transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Uchenna Ogundu, bu sezon Alanyaspor'da 20 müsabakada forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 2 asist üretti.

Uchenna Ogundu'nun Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.

Diamond Akademi'de futbola başlayan Uchenna Ogundu daha sonra Şanlıurfaspor'da forma giymişti.

Alanyaspor, sezon başında Uchenna Ogundu'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

