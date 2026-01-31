Avrupa’yı inletin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın, son 16 play-off turundaki rakibi Juventus oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli olan eşleşmede sarı-kırmızılılar, İtalyan devini elemesi halinde İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool kulübüyle eşleşecek.
Play-off turunda Cimbom, ilk karşılaşmaya evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te, rövanşa ise deplasmanda 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te çıkacak. Bu eşleşme akıllara 2013- 14 sezonundaki unutulmaz maçı getirdi. G.Saray, Devler Arenası'nda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'ın olduğu ölüm grubunda yer almıştı. Son hafta Juve ile 10 Aralık'taki mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Aralık'a ertelenmiş, G.Saray, Drogba'nın kafayla indirdiği topu Sneijder'in ağlarla göndermesiyle maçı 1-0 kazanarak gruptan R.Madrid'in ardından ikinci sırada çıkmıştı.
KENAN YILDIZ GELİYOR
JUVENTUS (İTALYA)
TEKNİK DİREKTÖRÜ:
Luciano Spalletti
DEĞERİ:
551.7 milyon Euro
YILDIZI:
Kenan Yıldız (75 milyon Euro)
EN SKORERİ:
Tüm kulvarlarda 9 gol-7 asistle oynayan 20 yaşındaki Kenan, Juve'yi sırtlıyor.
AVRUPA'DAKI BAŞARISI:
1984-85 ve 1995-96 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1983-84 Kupa Galipleri Kupası, 1976-77, 1989- 90 ve 1992-93 UEFA Kupası, 1984 ve 1996 UEFA Süper Kupası.
NASIL GELDİ?
Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı fazı, 13. sırada bitirdi. 4 galibiyet- 1 beraberlik-3 yenilgiyle 13 puan topladı.
14 gol atarken ağlarında 10 gol gördü.
MELO: BİR TARİH DAHA YAZALIM
G.Saray'ın, 13 yıl önceki Juventus zaferinde kadroda yer alan eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyadan o güne dair not düşüp mesaj paylaştı: "Haydi, daha önce yaptığımız gibi yeniden bir tarih yazalım. Tarihinden alacağın güçle bunu tekrar başarabilirsin, şanlı Galatasaray."
HEDEF DOLMABAHÇE!
Finali 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 playoff turunda Nottingham Forest ile rakip oldu. Eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın da katıldığı kurada İngiliz ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde son 16'da Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımlarından biriyle karşılaşacak.
Kanarya ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında saat 20.45'te, rövanşı ise 26 Şubat'ta saat 23.00'da deplasmanda oynayacak. Lig etabını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de büyük hedef, İstanbul'da finalde sahada olmak.
Kulüp tarihinde Nottingham Forest ile ilk kez eşleşen sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla oynadığı son 9 Avrupa kupası maçının 6'sından mağlup ayrıldı (1G-2B).
IGOR JESUS'A DİKKAT!
NOTTINGHAM FOREST (İNGİLTERE)
TEKNİK DİREKTÖRÜ:
Sean Dyche
DEĞERİ:
603.6 milyon Euro
YILDIZI:
Gibbs-White (65 milyon Euro)
EN SKORERİ:
Brezilyalı forvet İgor Jesus, ağları 11 kez sarsarken 1 de asiste imza attı. Gibbs-White ise 6 gol-4 asistle takip etti.
AVRUPA'DAKI BAŞARISI:
1978-79, 1979-80 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1979-80 UEFA Süper Kupası.
NASIL GELDİ?
Avrupa Ligi'nde 36 takımlı fazı, 13. sırada bitirdi. 4 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgiyle hanesine 14 puan yazdırdı. Rakiplerine toplamda 15 gol atarken filelerinde 7 gol gördü.