Avrupa’yı inletin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın, son 16 play-off turundaki rakibi Juventus oldu.Play-off turunda Cimbom, ilk karşılaşmaya evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te, rövanşa ise deplasmanda 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te çıkacak. Bu eşleşme akıllara 2013- 14 sezonundaki unutulmaz maçı getirdi. G.Saray, Devler Arenası'nda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'ın olduğu ölüm grubunda yer almıştı.Luciano Spalletti551.7 milyon EuroKenan Yıldız (75 milyon Euro)Tüm kulvarlarda 9 gol-7 asistle oynayan 20 yaşındaki Kenan, Juve'yi sırtlıyor.1984-85 ve 1995-96 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1983-84 Kupa Galipleri Kupası, 1976-77, 1989- 90 ve 1992-93 UEFA Kupası, 1984 ve 1996 UEFA Süper Kupası.Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı fazı, 13. sırada bitirdi.14 gol atarken ağlarında 10 gol gördü.G.Saray'ın, 13 yıl önceki Juventus zaferinde kadroda yer alan eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyadan o güne dair not düşüp mesaj paylaştı: "Haydi, daha önce yaptığımız gibi yeniden bir tarih yazalım. Tarihinden alacağın güçle bunu tekrar başarabilirsin, şanlı Galatasaray."Finali 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 playoff turunda Nottingham Forest ile rakip oldu.Kanarya ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında saat 20.45'te, rövanşı ise 26 Şubat'ta saat 23.00'da deplasmanda oynayacak.Kulüp tarihinde Nottingham Forest ile ilk kez eşleşen sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla oynadığı son 9 Avrupa kupası maçının 6'sından mağlup ayrıldı (1G-2B).Sean Dyche603.6 milyon EuroGibbs-White (65 milyon Euro)Brezilyalı forvet İgor Jesus, ağları 11 kez sarsarken 1 de asiste imza attı. Gibbs-White ise 6 gol-4 asistle takip etti.1978-79, 1979-80 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1979-80 UEFA Süper Kupası.Avrupa Ligi'nde 36 takımlı fazı, 13. sırada bitirdi. 4 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgiyle hanesine 14 puan yazdırdı. Rakiplerine toplamda 15 gol atarken filelerinde 7 gol gördü.