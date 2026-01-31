Beşiktaş’ta Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kartal'ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi.

76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Arnavut futbolcu, Tüpraş Stadyumu önünde taraftarın önüne çıktığı ilk maçta 77. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golde de ceza sahasına ortayı yapan isimdi.