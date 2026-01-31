Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den 6. gol sevinci!
Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny, Konyaspor maçında rakip fileleri havalandırdı ve bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.

Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı.
