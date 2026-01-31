CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş – Konyaspor maçı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlenecek.
Beşiktaş – Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu.
Konyaspor:
BEŞİKTAŞ 33 PUANDA
Süper Lig'de geride kalan 19 haftada Beşiktaş 33 puan toplama başarısı gösterdi.
Siyah-beyazlılar bu süreçte 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Konyaspor ise şu ana kadar 19 haftada 19 puan topladı.