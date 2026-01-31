Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş – Konyaspor maçı!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 18:19 Son Güncelleme: 31.01.2026 18:57

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlenecek.

Beşiktaş – Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Konyaspor:

BEŞİKTAŞ 33 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada Beşiktaş 33 puan toplama başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar bu süreçte 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Konyaspor ise şu ana kadar 19 haftada 19 puan topladı.

