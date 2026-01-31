CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş – Konyaspor maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Konyaspor:

BEŞİKTAŞ 33 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada Beşiktaş 33 puan toplama başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar bu süreçte 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Konyaspor ise şu ana kadar 19 haftada 19 puan topladı.