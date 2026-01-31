Fatih Karagümrük’te Jure Balkovec ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Jure Balkovec'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia Lefkoşa takımına transfer edildiğini duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Jure Balkovec'in transferi konusunda Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Lefkoşa kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Jure Balkovec'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giydi.