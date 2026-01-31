Filistinli çocukları yalnız bırakmayın

Mancheser City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona şehrinde yapılan Gazze halkı için bağış toplama gecesinde sahneye çıktı ve dünyaya seslendi. "İyi akşamlar, Selamünaleyküm" diyerek sözlerine başlayan İspanyol futbol adamı, Gazzeli çocukları tüm dünyanın yalnız bıraktığını bir kez daha hatırlattı ve şu sözlerle seslendi: "Bir çocuğun, enkaz yığınları arasında kendini kaydederek 'Annem nerede?' diye yalvardığını gördüm ve o çocuk hâlâ annesine ne olduğunu bilmiyor. Ve ben hep şunu düşünüyorum… 'Onlar, çocuklar acaba neler düşünüyor?' Sanırım onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini haya l ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şimdi bile bunu yapmadık. Bugün Barselona'da; mültecileri karşılama, savaşa hayır deme ve yakın zamanda gerçekleştirilen yardım filosu gibi pek çok şeyin hayata geçirildiği bir yerdeyiz. 1938'de bombalandığımız Barselona'da olduğu gibi, bugün de Londra'da ve Paris'te olduğu gibi, dünyanın karşısına çıkıp açıkça en zayıfların yanında durduğumuzu gösteriyoruz. Bugün onlar Filistin'deler. Ama sadece Filistin'de değil, tüm davalarda. Bu Filistin için bir manifestodur ve bu insanlık için bir manifestodur!"Kefiye takarak kürsüye çıkan Guardiola, sözlerinin ardından büyük alkış aldı.