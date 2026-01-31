Fırtına tekledi 2 puan gitti!

Bordo-mavililerin penaltı atışı ile ilk golünü atan Onuachu, 81'de ise yine beyaz noktanın başına geçti ama ağları bulamadı. Nijeryalı yıldız ligde ilk kez penaltı atışı kaçırdı.Oulai, kendisine gelen pas sonrası topla dönmek isterken ayağı kaydı. Topu kapan rakip ağları sarstı. Genç oyuncu uzun süre büyük üzüntü yaşadı.Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'de daha önce çalıştırdığı Kasımpaşa (3-2) ve Alanyaspor (2-1) ile Trabzonspor'u iki kez mağlup etmişti. Bu defa da berabere kalan Uğurlu, 54. dakikadaki penaltı itirazı sonrasında ise kırmızı kartla ihraç edildi.Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Merkez orta saha mevkisinde görev yapan 1.72 boyundaki oyuncu, Casa Pia formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yaparken 18 Ocak'ta başkan Ertuğrul Doğan'a yapılan saldırıyı da hatırlatıp "Arka arkaya yaşanan menfur olaylar kabul edilemez noktaya ulaşmıştır. Faillerin tespit edilip gereken cezaları almalarını bekliyoruz" dedi. Antalya Emniyeti 2 şüpheliyi gözaltına aldı.