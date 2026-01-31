Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'nin durumu netlik kazandı.
Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama tespit edildiği açıklandı.
Leroy Sane'nin tedavisine başlandığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır."
13 GOLE KATKI SAĞLADI
Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman yıldız, bu müsabakalarda 6 gol ile 7 asist üretti.