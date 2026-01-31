Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır."

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman yıldız, bu müsabakalarda 6 gol ile 7 asist üretti.