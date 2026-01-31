Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 17:20

Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı

Galatasaray’da Manchester City ile oynanan maçta ayak bileği burkulan Leroy Sane’nin son durumu belli oldu.

Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'nin durumu netlik kazandı.

Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama tespit edildiği açıklandı.

Leroy Sane'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır."

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman yıldız, bu müsabakalarda 6 gol ile 7 asist üretti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da Leroy Sane şoku! Sakatlığı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz