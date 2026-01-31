Gueye yattı rota Fransa!

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferinde listenin ilk sırasına Pape Gueye'yi yazmıştı. Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan 27 yaşındaki oyuncu, değerini katladı.Manchester City maçının ardından transfer zirvesi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Pape Gueye'nin 4 buçuk yıl için 65 milyon Euro'yu bulan maliyetini masaya yatırdı.Çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetmek üzere... 12 yabancıya sahip sarı-kırmızılılar, 1'i +2 kontenjana uygun 2 takviye planlıyor. Orta saha transferi yapmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'ya gözünü çevirdi. Ligue 1'de forma giyen genç oyuncular, satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gündeme geldi.