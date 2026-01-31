Gueye yattı rota Fransa!

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferinde listenin ilk sırasına Pape Gueye'yi yazmıştı. Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan 27 yaşındaki oyuncu, değerini katladı. Villarreal, Senegalli 6 numara için belirlediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedelinde geri adım atmadı. Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşan Gueye ise yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde ücret beklentisinde olduğunu söyledi.
Manchester City maçının ardından transfer zirvesi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Pape Gueye'nin 4 buçuk yıl için 65 milyon Euro'yu bulan maliyetini masaya yatırdı. Bu rakamı, G.Saray Başkanı Dursun Özbek veto etti ve Gueye defteri böylece kapandı.
YUSUF DEMİR GİDECEK KONTENJAN AÇILACAK
Çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetmek üzere... 12 yabancıya sahip sarı-kırmızılılar, 1'i +2 kontenjana uygun 2 takviye planlıyor. Orta saha transferi yapmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'ya gözünü çevirdi. Ligue 1'de forma giyen genç oyuncular, satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gündeme geldi. Marsilya'dan Arthur Vermeeren ve Angel Gomes'i izleyen Aslan, Lille'den Ngal'ayel Mukau ve Auxerre'den Kevin Danois'i de listesine aldı.