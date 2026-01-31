Hacıosmanoğlu’na çok kritik ameliyat

İbrahim Hacıosmanoğlu önemli bir operasyon geçirdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan
Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na yapılan kontrollerinde yeniden
müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış
ve daha önce yerleştirilen stent greftte
revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir."
Bu arada 2017 yılında da Mustafa Denizli aynı operasyonu geçirmişti.