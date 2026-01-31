Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hacıosmanoğlu’na çok kritik ameliyat
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Hacıosmanoğlu’na çok kritik ameliyat

SPOR SERVİSİ
Hacıosmanoğlu’na çok kritik ameliyat
İbrahim Hacıosmanoğlu önemli bir operasyon geçirdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." Bu arada 2017 yılında da Mustafa Denizli aynı operasyonu geçirmişti.
Hacıosmanoğlu’na çok kritik ameliyat
