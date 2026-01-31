İstanbulspor 3’lük attı!

Trendyol 1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maçta İstanbulspor, Hatay'ı devirip rahat bir nefes aldı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi sarı-siyahlılar olurken 20. dakikada Fahri Ay'ın kırmızı kartı şok etkisi yarattı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlanırken 53'te kazanılan penaltı atışını Mario Krstovski ağlara göndererek İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. Zaman zaman savunma güvenliğini artıran ve rakibin topla oynamasına izin veren İstanbul temsilcis,i maçı da 1-0 önde bitirip 3 puanı cebine koydu ve 31 puana ulaşıp rahat bir nefes aldı.