İtiraf: 2013’teki yenilgiyi unutamıyorum!

Giriş Tarihi: 31.01.2026

İstanbul'da 2013'te oynanan unutulmaz maçta Juventus formasıyla sahada olan Giorgio Chiellini, dün İtalyan ekibinin temsilcisi olarak kura çekiminde yer aldı. Chiellini, "Kura çekildiğinde hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm: İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip bir takım. 2013'te Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hâlâ üzerimde hissediyorum. Onlara büyük saygımız var" dedi.

COMOLLİ: FAVORİ BİZ DEĞİLİZ
Juventus CEO'su Damien Comolli ise, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz. favori yok. İki maç da heyecan verici olacak" ifadelerini kullandı.
