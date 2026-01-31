İtiraf: 2013’teki yenilgiyi unutamıyorum!

İstanbul'da 2013'te oynanan unutulmaz maçta Juventus formasıyla sahada olan Giorgio Chiellini, dün İtalyan ekibinin temsilcisi olarak kura çekiminde yer aldı. Chiellini, "Kura çekildiğinde hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm: İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip bir takım. 2013'te Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hâlâ üzerimde hissediyorum. Onlara büyük saygımız var"
dedi.
COMOLLİ: FAVORİ BİZ DEĞİLİZ
Juventus CEO'su Damien Comolli ise, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz. favori yok. İki maç da heyecan verici olacak"
ifadelerini kullandı.