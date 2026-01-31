Jhon Duran rotayı Fransa’ya kırdı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatlar yaşanıyor. Juventus'un istemediği Jhon Duran, kiralık olarak Lille yolunda. İlk etapta sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcünün kontratını feshedecek. 22 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için aldığı 6 milyon Euro maaşını ise Fransız kulübü ödeyecek. Yazın Al-Nassr'dan kiralanan ve futboldan çok olaylarıyla gündeme gelen Duran, 21 maçta 5 gol, 3 asist üretti.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e, Hollanda devi Ajax talip oldu. Hollanda basınının haberine göre; 32 yaşındaki orta sahanın,aktarıldı. Bu sezon F.Bahçe formasıyla 29 maçta görev alan Fred, 1 gol, 3 asist kaydetti.