Kanarya’nın ‘Cherif’i yolda
Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, forvet arayışlarında Angers'ın 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif'i gündemine almıştı. İngiltere'den Crystal Palace dahil birçok takımın istediği Gine asıllı Fransız santrforun tercihi Fenerbahçe oldu. Oyuncunun kulübüne Kanarya, 22 milyon Euro + bonuslar içeren zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Fransız ekibi bu öneriyi kabul etti. Son görüşmelerin yapıldığı bildirilirken transferin olumlu sonuçlanmak üzere olduğu öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen Jhon Duran'ın boşluğu, Cherif ile doldurulacak.
