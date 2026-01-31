Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kante koşa koşa geliyor
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Kante koşa koşa geliyor

Yönetici Ertan Torunoğulları’nın görüşmeleri bizzat yürüttüğü Kante, kulübüne “Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum” restini çekti. Transfer resmi imzaya kaldı...

Orta sahaya lider bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Kante defterini yeniden açmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için tam 72 saattir Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Yönetici Ertan Torunoğulları, görüşmeleri bizzat yürütürken Fenerbahçe rakamı yükseltti. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübüne 5 milyon Euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti. Yıldız oyuncunun "Ben anlaştım. Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" çıkışı süreci bitme noktasına getirdi. Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad'ın, bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. 2023 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan 34 yaşındaki oyuncunun da artık yeniden Avrupa'da forma giymek istediği bildirildi.

