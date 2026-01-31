Kante koşa koşa geliyor

Orta sahaya lider bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Kante defterini yeniden açmıştı. Sarı-lacivertli yönetim,Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Yönetici Ertan Torunoğulları, görüşmeleri bizzat yürütürken Fenerbahçe rakamı yükseltti. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübüne 5 milyon Euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti. Yıldız oyuncununçıkışı süreci bitme noktasına getirdi. Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad'ın, bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. 2023 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan