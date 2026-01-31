Lookman Fenerbahçe’de

Ara transfer döneminde dört koldan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman transferini rakamlar konusunda mutlu sonla bitirdi.İtalyan ekibi Atalanta ile doğrudan görüşmelerini yürütüyor.Çizme kulübü, Nijeryalı hücum oyuncusu için başlangıçta talep ettiği 45 milyon Euro'luk bonservis bedelini 40 milyon Euro'ya düşürdü. Fenerbahçe bu rakamı net olarak vermese de bonuslarla birlikte (35+5) karşılayabileceğini iletti. Tarafların ortak noktada buluştuğu, ödeme planında da el sıkışılmasının ardından bu transferin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi. Bu arada Atletico Madrid de devreye girerken 28 yaşındaki oyuncunun, tercihinin Türkiye'den yana olduğu belirtildi.Lookman, Atalanta formasıyla 137 maçta görev alırken 55 gol, 27 asist kaydetti. Kariyerinde 102 kez sol kanat, 95 defa forvet arkası, 62 kez sağ kanat, 41 defa da santrfor olarak görev yaptı.