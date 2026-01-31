Mülteci teknesinden yeşil sahalara!

Beşiktaş, İnter'den 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Arnavut futbolcunun hayat hikâyesi ise filmlere konu olacak cinsten... Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelen Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti. Babası yol bakım, annesi bir şekerleme şirketinde çalışıyordu.
Zor bir çocukluk hayatı olan oyuncu, spora duyduğu derin sevgi nedeniyle 5 yaşında Butese Calcio altyapısında futbola başladı. Kısa sürede her iki ayağını da çok iyi kullanabildiği fark edildi. 10 yaşında Empoli'nin yolunu tuttu. Gösterdiği çıkışla A Takım'a yükseldi. Kaderin cilvesi olarak ilk Serie A golünü İnter'e attı.
20 yaşında taraftarı olduğu İnter'e kiralanan Asllani, 1 sezon sonra bonservisiyle Milano ekibine katıldı. Bu sezon başında ise Torino'ya kiralık gitti.