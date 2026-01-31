Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mülteci teknesinden yeşil sahalara!
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Mülteci teknesinden yeşil sahalara!

Kartal’ın yeni transferi, 2 yaşında ailesiyle beraber tekneyle Arnavutluk’tan İtalya’ya göç etti. 5 yaşında futbola başladı. kİ i ayağını çok iyi kullanabilmesi ve azmi, ona İnter’in yolunu açıt

UĞUR ÇEM
Mülteci teknesinden yeşil sahalara!
  • ABONE OL
Beşiktaş, İnter'den 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Arnavut futbolcunun hayat hikâyesi ise filmlere konu olacak cinsten... Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelen Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti. Babası yol bakım, annesi bir şekerleme şirketinde çalışıyordu. Zor bir çocukluk hayatı olan oyuncu, spora duyduğu derin sevgi nedeniyle 5 yaşında Butese Calcio altyapısında futbola başladı. Kısa sürede her iki ayağını da çok iyi kullanabildiği fark edildi. 10 yaşında Empoli'nin yolunu tuttu. Gösterdiği çıkışla A Takım'a yükseldi. Kaderin cilvesi olarak ilk Serie A golünü İnter'e attı. 20 yaşında taraftarı olduğu İnter'e kiralanan Asllani, 1 sezon sonra bonservisiyle Milano ekibine katıldı. Bu sezon başında ise Torino'ya kiralık gitti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mülteci teknesinden yeşil sahalara!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz