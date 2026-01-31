Mülteci teknesinden yeşil sahalara!

Beşiktaş, İnter'den 23 yaşındaki orta sahaArnavut futbolcunun hayat hikâyesi ise filmlere konu olacak cinsten... Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelen Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti.Zor bir çocukluk hayatı olan oyuncu, spora duyduğu derin sevgi nedeniyle 5 yaşında Butese Calcio altyapısında futbola başladı. Kısa sürede her iki ayağını da çok iyi kullanabildiği fark edildi. 10 yaşında Empoli'nin yolunu tuttu. Gösterdiği çıkışla A Takım'a yükseldi.20 yaşında taraftarı olduğu İnter'e kiralanan Asllani, 1 sezon sonra bonservisiyle Milano ekibine katıldı. Bu sezon başında ise Torino'ya kiralık gitti.